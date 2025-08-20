Встречи Зеленского и Путина в ближайшее время не будет: Axios назвало причины

Владимир Зеленский и Владимир Путин / © ТСН

Реклама

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа и его администрации о возможной скорой встрече украинского лидера Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным, в ближайшие недели она маловероятна.

Издание Axios объяснило, почему этот саммит фактически заблокирован.

Почему встреча Зеленского и Путина в ближайшее время маловероятна?

Отсутствие интереса Кремля . За более чем 3,5 года полномасштабной войны Путин не проявлял готовности к переговорам с Зеленским.

Позиция Москвы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что перед встречей лидеров должен состояться саммит на более низком уровне. Кремль настаивает, что должны быть переговоры между делегациями, а лидеры могут встретиться только для подписания соглашения.

Разногласия в ключевых вопросах . Украина и Россия имеют противоположные позиции относительно гарантий безопасности и территорий. Киев категорически отвергает уступки, тогда как Москва требует вывода украинских войск из Донецкой и Луганской областей и «замораживания» фронта на Херсонщине и Запорожье.

Украинские и европейские чиновники считают, что Кремль пытается создать иллюзию готовности к миру, чтобы выиграть время и убедить Трампа в своей «конструктивности».

Дополнительные детали

Белый дом заявлял, что Путин якобы согласился на встречу, а Трамп хотел провести ее еще до конца августа. Позже стало известно, что президент США планировал быть участником переговоров, но формат изменился: сначала — двусторонняя встреча Зеленского и Путина, далее — возможная трехсторонняя с привлечением Трампа.

Реклама

По данным Axios, именно российский диктатор мог настоять на формате без американского лидера, чтобы в будущем иметь возможность легче сорвать саммит.

Еще одно узкое место — гарантии безопасности. Трамп предполагал, что европейские войска могут разместиться в Украине после завершения боевых действий, но Кремль категорически против любого присутствия НАТО.

Таким образом, даже если встреча Зеленского и Путина состоится, эксперты считают ее малопродуктивной, ведь шансов на заключение мирного соглашения пока нет.

Напомним, накануне Трамп заявил, что Зеленский и Путин сейчас находятся «в процессе» организации двусторонней встречи.

Реклама

По информации Sky News, президенты Украины и России могут встретиться до конца августа. Рассматриваются пять городов для проведения саммита: Женева, Вена, Рим, Будапешт и Доха. Наиболее вероятным местом встречи называют Женеву. В то же время европейские партнеры Киева работают над договором о гарантиях безопасности для Украины, подобным натовскому. Дипломаты ЕС считают, что эти переговоры — лучший шанс для остановки войны.