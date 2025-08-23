Встреча Зеленского с Путиным: Болтон раскрыл возможный сценарий

Бывший советник Трампа Джон Болтон / © Associated Press

Бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон описал сценарий возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом Болтон рассказал на канале Эспрессо.

По мнению экс-советника, встреча двух лидеров не приведет к крикам или демонстративным выходам, Путин представит видение российской истории, а Зеленский изложит свою позицию — и никаких результатов не будет.

«Двусторонняя встреча двух лидеров, непосредственно вовлеченных в конфликт, вряд ли будет драматичной. Не будет ни криков, ни демонстративных выходов. Путин, скорее всего, произнесет длительную лекцию о своем видении российской истории, а Зеленский изложит свою позицию. Разговор будет продолжаться часами, и ни одна из сторон не пойдет на уступки. Затем, возможно, состоится трехсторонняя встреча», — прокомментировал Болтон.

Он считает, что стоит задуматься о последствиях, ведь время идет, а сдвигов нет никаких. По его словам, три недели пойдут на подготовку двусторонних переговоров, еще три недели — на подготовку трехсторонних. А именно так Путин и стремится вести переговоры, ведь считает, что с каждым днем уверенности в том, что у Украины будет достаточно ресурсов для успешной войны, становится все меньше, говорит Болтон. По его мнению, нужно сосредоточиться на том, что действительно имеет значение.

«Возвращаясь к встрече в понедельник, 18 августа, канцлер Германии Мерц после ее завершения подтвердил, что вопрос обмена территориями или землями, как бы это ни назвать, не поднимался. Значит ли это, что оно не важно? Нет, это свидетельствует лишь о том, что оно настолько сложно, что участники просто не решились его задеть. Вместо этого они обратились к более размытой теме — гарантиям безопасности, в чем, по их мнению, легче было достичь согласия», — добавил бывший советник Трампа.

Что предшествовало

Напомним, на уровне лидеров Украины и агрессорки РФ должен решаться вопрос, чтобы завершить войну. Впрочем, россияне делают все, чтобы подобные переговоры не состоялись.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы присутствовать на первой встрече Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, отметив, что президенты Украины и России «не очень хорошо ладят между собой».

Это заявление Трампа прозвучало после того, как министр иностранных дел РФ Сергей Лавров недавно заявил, что встреча Путина и Зеленского не запланирована, потому что ее повестка дня «совершенно не готова».