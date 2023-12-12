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Встречи Зеленского в США и ситуация на границе с Польшей: главные новости ночи 12 декабря 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1559
Время на прочтение
1 мин
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Встречи Зеленского в США и ситуация на границе с Польшей: главные новости ночи 12 декабря 2023 года

Продолжается визит Зеленского в США / Фото: Zelenskiy/Official

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

  • Зеленский встретился с президентом Всемирного банка: что обсуждали Читать далее –>
  • Зеленский пообщался с распорядительницей МВФ: президент отметил экономические достижения Украины Читать далее –>
  • "Благодарен всем рабочим, инженерам": в США Зеленский провел встречу с руководителями американских оборонных компаний Читать далее –>
  • В Палате представителей США республиканцы могут начать процедуру импичмента Байдена Читать далее –>
  • Полиция взялась разгонять польских перевозчиков, преградивших дорогу в Украину Читать далее –>

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