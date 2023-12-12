Встречи Зеленского в США и ситуация на границе с Польшей: главные новости ночи 12 декабря 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
- Зеленский встретился с президентом Всемирного банка: что обсуждали Читать далее –>
- Зеленский пообщался с распорядительницей МВФ: президент отметил экономические достижения Украины Читать далее –>
- "Благодарен всем рабочим, инженерам": в США Зеленский провел встречу с руководителями американских оборонных компаний Читать далее –>
- В Палате представителей США республиканцы могут начать процедуру импичмента Байдена Читать далее –>
- Полиция взялась разгонять польских перевозчиков, преградивших дорогу в Украину Читать далее –>
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