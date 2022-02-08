Встречу главы МИД Германии и Зеленского отменили из-за разногласий по оружию — CNN

Официальной причиной отмены встречи стала ошибка в расписании.
Встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским была отменена из-за отказа Германии оказывать военную помощь Украине.
Об этом со ссылкой на источник, близкий правительству Украины, сообщает CNN.
Как отметил собеседник, встреча не состоялась якобы из-за того, что министр иностранных дел Германии не дала ответ, откажется ли Германия от трубопровода "Северный поток-2", если Россия вторгнется в Украину.
Также встреча была отменена якобы из-за отказа Германии оказывать Киеву любую военную помощь.
"Многие в Восточной Европе и Киеве все чаще рассматривают Германию, скорее как союзника России, чем как союзника Запада. И они так ведут себя — посмотрите на бывшего канцлера Шредера", — заявил собеседник.
Вместе с тем канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN заявил, что об отказе Зеленского встречаться с Бербок ничего не знает.
Напомним:
Официальной причиной отмены встречи стала ошибка в расписании.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок заявил, что Украина и Германия вышли на проект решения по поставкам вооружений нашей стране. Теперь следующий шаг должно сделать немецкое правительство.
Читайте также: