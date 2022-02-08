Встречу главы МИД Германии и Зеленского отменили из-за разногласий по оружию — CNN

Официальной причиной отмены встречи стала ошибка в расписании.

Встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским была отменена из-за отказа Германии оказывать военную помощь Украине.

Об этом со ссылкой на источник, близкий правительству Украины, сообщает CNN.

Как отметил собеседник, встреча не состоялась якобы из-за того, что министр иностранных дел Германии не дала ответ, откажется ли Германия от трубопровода "Северный поток-2", если Россия вторгнется в Украину.

Также встреча была отменена якобы из-за отказа Германии оказывать Киеву любую военную помощь.

"Многие в Восточной Европе и Киеве все чаще рассматривают Германию, скорее как союзника России, чем как союзника Запада. И они так ведут себя — посмотрите на бывшего канцлера Шредера", — заявил собеседник.

Вместе с тем канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN заявил, что об отказе Зеленского встречаться с Бербок ничего не знает.

Напомним:

Официальной причиной отмены встречи стала ошибка в расписании.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок заявил, что Украина и Германия вышли на проект решения по поставкам вооружений нашей стране. Теперь следующий шаг должно сделать немецкое правительство.

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