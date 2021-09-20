Встречу министров обороны Великобритании и Франции отменили из-за строительства Австралией атомных подводных лодок

Встреча была отменена по просьбе Парижа.

Встреча министров обороны Франции Флоранс Парли и Великобритании Бена Уоллеса, которая должна была состояться на этой неделе, была отменена из-за недовольства Парижа решением Австралии о строительстве атомных подводных лодок в рамках нового соглашения между странами.

Об этом сообщает The Guardian.

Чиновники должны были провести двустороннюю встречу в Лондоне и выступить на двухдневном мероприятии аналитического центра "Франко-Британский совет".

Сопредседатель совета Питер Рикеттс подтвердил, что собрание было перенесено на более поздний срок. Между тем, британские источники сообщили газете, что они надеялись, что встречи продолжатся.

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"У нас прочное и тесное партнерство в области обороны с французами в качестве надежных союзников", - сказал один из собеседников.

Париж возмущен тем, что Австралия отказалась от выгодного контракта на новые дизельные подводные лодки с французским подрядчиком.

По информации СМИ, встреча была отменена по просьбе Парижа.

Как сообщалось, в Париже объявили об отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии на фоне отказа Канберры от контракта с Францией на строительство подводных лодок в пользу партнерства с США.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности — AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых введены в действие в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Поэтому Австралия разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали "ударом в спину".

Также посольство Китая в Вашингтоне отреагировало на решение об создании альянса. По словам представителя китайского посольства Китая в Вашингтоне Лю Пенью, которого цитирует Reuters, этим странам следует избавиться от "менталитета холодной войны и идеологических предрассудков".

Отметим, в последние годы Пекин обвиняют в повышении напряженности на спорных территориях, таких как Южно-Китайское море.

Добавим, что, по информации СМИ, США, Великобритания и Австралия согласовали детали военного альянса без участия Франции.

Заметим, что ситуацию, вызванная отказом Австралии от закупки французских подлодок, обсудят в ближайшие дни президентом Франции Эмманюэль Макрон и его американский коллега Джо Байден.

Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон внезапно заявил, что его страна любит Францию и стремится наладить отношения с ней после скандала в связи со сделкой AUKUS и разрыва контракта на поставку французских подлодок Австралии.

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