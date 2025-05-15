- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 4439
- Время на прочтение
- 1 мин
Встретится ли Зеленский с российской делегацией в Турции: что известно
Пока публично не объявлен состав делегации украинской стороны Украины.
Решения по переговорам с российской стороной в Стамбуле будут приняты после встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на источник, осведомленный с визитом президента в Турцию.
По его информации, дальнейшие шаги по переговорам делегацией агрессорки России будут предприняты после встречи Зеленского с Эрдоганом.
Отметим, что пока публично не объявлен состав делегации украинской стороны Украины. Как стало известно ранее, будет рассмотрен вопрос 30-дневного режима тишины.
Переговоры в Турции
В турецком Стамбуле 15 мая пройдут переговоры Украины и РФ. Украинский лидер Владимир Зеленский отправился в Анкару. Известно, что сначала президент встретится с турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом.
Встретится ли он с представителями РФ, прибывшими в Стамбул без Путина, неизвестно. Ведь "фюрер" назначил чиновников "низшего звена" для переговоров. Возглавит делегацию помощник "фюрера" Владимир Мединский.
Дипломат Роман Бессмертный считает, что никаких результатов от переговоров в Турции не будет. Ведь ряд заинтересованных участников переговоров находятся вне переговоров.