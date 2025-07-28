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Встретятся ли Зеленский и Путин в ближайшее время: политолог объяснил, что может изменить ситуацию
Политолог Владимир Фесенко заявил, что встреча Зеленского с Путиным маловероятна. В то же время, по его словам, участие Трампа может изменить позицию Москвы.
Украина настаивает на встрече с Россией на уровне лидеров, однако переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в ближайшей перспективе маловероятны.
Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в интервью YouTube-каналу РБК-Украина.
"На сегодняшний день, на ближайшую перспективу, скорее всего, нет", - оценил эксперт идею прямой встречи между президентами Украины и России.
Он отметил, что стремление к переговорам на самом высоком уровне – это последовательная позиция украинской дипломатии. Зеленский неоднократно говорил о необходимости встречи еще с марта этого года, а подобный подход демонстрировал и раньше — в частности, в 2019-м, когда настаивал на переговорах в Париже.
"Президент считает, что такие ключевые вопросы, как война и мир, должны решать политические лидеры. Делегации могут подготовить что-то, но не принимают окончательных решений. Это его мировоззрение", - пояснил Фесенко.
В то же время, по словам политолога, Зеленский отдает себе отчет: одна только встреча с Путиным не гарантирует прогресса, ведь сам российский лидер пока не демонстрирует готовности к миру.
Фесенко предполагает, что потенциальное участие президента США Дональда Трампа в переговорах могло бы изменить динамику. По его мнению, при активной роли Вашингтона Путин мог бы пойти на уступки, чтобы не лишиться конструктивных отношений с Белым домом.
"Так оно или нет - ответ даст только практика", - отметил он.
В то же время, политолог скептически оценивает даже фактор Трампа, напоминая, что его последний телефонный разговор с Путиным не принес результатов. Пока Россия только наращивает давление на Украину — как на фронте, так и ракетными ударами.
Напомним, президент Владимир Зеленский ожидает, что РФ вскоре ответит на предложение Украины провести встречу "на самом высоком уровне" до конца августа.