Встретятся ли Зеленский и Путин в ближайшее время: политолог объяснил, что может изменить ситуацию

Владимир Путин и Владимир Зеленский / © ТСН

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Украина настаивает на встрече с Россией на уровне лидеров, однако переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в ближайшей перспективе маловероятны.

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в интервью YouTube-каналу РБК-Украина.

"На сегодняшний день, на ближайшую перспективу, скорее всего, нет", - оценил эксперт идею прямой встречи между президентами Украины и России.

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Он отметил, что стремление к переговорам на самом высоком уровне – это последовательная позиция украинской дипломатии. Зеленский неоднократно говорил о необходимости встречи еще с марта этого года, а подобный подход демонстрировал и раньше — в частности, в 2019-м, когда настаивал на переговорах в Париже.

"Президент считает, что такие ключевые вопросы, как война и мир, должны решать политические лидеры. Делегации могут подготовить что-то, но не принимают окончательных решений. Это его мировоззрение", - пояснил Фесенко.

В то же время, по словам политолога, Зеленский отдает себе отчет: одна только встреча с Путиным не гарантирует прогресса, ведь сам российский лидер пока не демонстрирует готовности к миру.

Фесенко предполагает, что потенциальное участие президента США Дональда Трампа в переговорах могло бы изменить динамику. По его мнению, при активной роли Вашингтона Путин мог бы пойти на уступки, чтобы не лишиться конструктивных отношений с Белым домом.

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"Так оно или нет - ответ даст только практика", - отметил он.

В то же время, политолог скептически оценивает даже фактор Трампа, напоминая, что его последний телефонный разговор с Путиным не принес результатов. Пока Россия только наращивает давление на Украину — как на фронте, так и ракетными ударами.

Напомним, президент Владимир Зеленский ожидает, что РФ вскоре ответит на предложение Украины провести встречу "на самом высоком уровне" до конца августа.