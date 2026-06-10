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Встретятся ли Зеленский и Трамп на саммите G7: в МИД ответили
Президент Украины получил приглашение на саммит G7, однако вопрос его возможной встречи с Дональдом Трампом пока остается открытым.
Возможная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на полях саммита G7 пока остается не согласованной.
Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
По его словам, говорить о такой встрече пока рано, поскольку графики мировых лидеров еще не согласованы.
«Видимо, еще рано об этом говорить, ведь графики лидеров, не только нашего, но и других, пока не согласованы. Но мы всегда открыты к контактам и встречам с американской стороной», — отметил Тихий.
Представитель МИД заявил, что недавно состоялся контакт Зеленского с представителями команды Трампа. Он также рассказал о попытке достичь конкретных результатов накануне саммита G7.
«На днях состоялся контакт президента с представителями команды президента Трампа. Был разговор, и мы пытаемся выйти на конкретные результаты и важные новости именно накануне саммита G7. Пока не буду углубляться в детали», — добавил Тихий
В МИД подчеркнули, что до согласования графиков рано говорить о встрече президента Украины с Трампом.
«И, конечно, если будет возможность организовать встречу президентов, мы будем только за. Но, видимо, еще рано об этом говорить — нужно дождаться согласования графиков», — подчеркнул спикер МИД.
Тихий также подтвердил, что президент Украины получил приглашение на саммит G7.
Напомним, ранее стало известно, что Владимир Зеленский провел «позитивный» разговор со специальными представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Сообщается, что стороны готовятся к активизации дипломатических усилий для завершения войны уже в ближайшие недели.