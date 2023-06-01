Вступ Украины в НАТО сегодня обсудят министры иностранных дел стран альянса — Столтенберг

Министры иностранных дел стран НАТО обсудят дальнейшие шаги по вступлению Украины в альянс.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед встречей.

По его словам, в последние месяцы члены НАТО и партнеры предоставили Украине беспрецедентный уровень поддержки по возвращению и освобождению украинской территории. Теперь пора поговорить и о вступлении Украины в альянс.

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"Мы обсудим стремление Украины к членству (в НАТО — ред.), и все члены Альянса согласны с тем, что двери НАТО открыты для новых членов. Все члены Альянса соглашаются, что Украина вступит в Альянс и что только страны НАТО и Украина решают, когда Украина станет членом. Москва не имеет права вето против расширения НАТО. Но самое главное, что все члены Альянса соглашаются, что важнейшей задачей сейчас является обеспечение того, чтобы Украина победила как суверенное независимое государство", — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что "Путин и Россия не должны выиграть эту войну".

"Надо сделать так, чтобы Украина победила в этой войне. И когда война закончится, мы должны обеспечить, чтобы история не повторилась, чтобы эта модель российской агрессии против Украины действительно прекратилась, а значит, мы должны обеспечить гарантии безопасности для Украины после окончания войны", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что на неформальной встрече министры иностранных дел стран НАТО обсудят вопросы и новые важные решения, которые будут приняты на Вильнюсском саммите в июле.

Напомним, ранее стало известно, что на Западе рассматривают сценарий, согласно которому в НАТО могут принять только часть Украины, как это было с Западной Германией в 1955 году.

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