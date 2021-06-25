Вступили в силу секторальные санкции ЕС против Беларуси: подробности

Санкции ЕС предусматривают запрет импорта и транспортировки на территории ЕС нефтепродуктов из Беларуси.

Экономические секторальные санкции Европейского союза против Беларуси вступают в силу.

Ранее Совет Европы официально принял новые ограничительные меры в качестве ответа на эскалацию грубых нарушений прав человека в Беларуси, агрессивное преследование гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также в связи с принудительной посадкой самолёта Ryanair в Минске 23 мая 2021 года.

Ограничительные меры включают запрет на экспорт в Беларуси технологий для мониторинга связи и товаров двойного назначения.

Санкции ЕС предусматривают запрет импорта и транспортировки на территории ЕС нефтепродуктов из Беларуси, включая масла, нефтяной газ и другие газообразные углеводороды, парафиновый воск, торфяной воск и аналогичные продукты, нефтяной кокс и битум, асфальтобетонные смеси и прочие битумные смеси на основе природного битума.

Новые экономические санкции включают также запрет на прямую или непрямую продажу оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенных для мониторинга или перехвата интернет и телефонной связи, товаров и технологий двойного и военного назначения.

Ограничительные меры предусматривают запрет на покупку, поставку товаров фильтров, бумаги для сигарет, ароматизаторов для табака, оборудования для изготовления табака. С 25 июня запрещен импорт, покупка, передача в ЕС калийных удобрений из Беларуси.

Напомним, послы стран Евросоюза утвердили решение о введении санкции против 78 человек и 7 организаций, ответственных за репрессии в Беларуси и принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.

Напомним, 4 июня Европейский Союз официально запретил беларусским авиакомпаниям летать в своем авиапространстве и приземляться в аэропортах ЕС. Решение приняли согласно выводам Совета ЕС по 24-25 мая. Тогда главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая как угрозу авиационной безопасности. В ЕС также осудили задержания в Беларуси оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

Продолжение эпопеи с оппозиционером Протасевичем в Беларуси — "Секретные материалы"

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