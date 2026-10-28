Год УПА на Львовщине, который возмутил Польшу, под вопросом: Козицкий сделал заявление

Максим Козицкий / © Максим Козицкий / Facebook

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Решение Львовского областного совета объявить 2027 год УПА пока не подписано и не вступило в силу. Об этом в ответ на беспокойство Польши заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Об этом сообщает Польское агентство печати (PAP).

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«Хочу сообщить Вам, что решение Львовского областного совета, о котором идет речь в Вашем письме, еще не подписано и не вступило в силу. Убежден, что решения органов власти всех уровней должны учитывать интересы внешней политики и добрососедские отношения с Республикой Польша», — отметил Максим Козицкий.

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Глава ОГА отметил, что осознает чувствительность вопросов исторической памяти для обоих народов и призвал к обсуждению таких тем в атмосфере взаимного уважения и открытости. Он также поблагодарил партнеров за поддержку Украины и помощь беженцам во время российской агрессии.

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Напомним, решение об объявлении 2027 года годом УПА, ее командира Романа Шухевича и деятеля ОУН Олега Ольжича Львовский областной совет принял на заседании 20 октября.

Даже Министерство иностранных дел Украины назвало это решение «контрпродуктивным», подчеркнув, что оно было принято на региональном уровне без консультаций с дипломатами.

Инициатором соответствующего постановления был депутат облсовета Святослав Шеремета. После этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что обратился в Управление по делам иностранцев с просьбой внести его в список нежелательных лиц в Польше.

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Впоследствии польское Люблинское воеводство прекратило сотрудничество со Львовской областью из-за решения облсовета.

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