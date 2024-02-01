Вступит ли Украина в НАТО и нужна ли она Альянсу: важный анализ Foreign Affairs

В издании отмечают, что поражение Украины будет восприниматься всем миром как поражение НАТО и США, хотят этого на Западе или нет.

С приближением второй годовщины вторжения России союзники Киева пытаются сформулировать общее видение долгосрочной безопасности Украины и Европы.

Об этом говорится в статье Foreign Affairs, в которой анализируют важность Украины для НАТО.

Отмечается, что мужественное сопротивление украинского народа стало переломным моментом НАТО, подчеркивая ценность и важность Украины для Европы.

"Но через два года шок, вызванный агрессией президента России Владимира Путина, и благоговение перед боевым духом Украины, кажется, прошел. Саммит НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года стал примером смены настроений. Встреча... выявила глубокие разногласия между союзниками по НАТО того, принимать ли Украину. Несмотря на согласованные усилия стран Балтии и Польши, чтобы подтолкнуть Альянс предложить Украине членство, саммит не предоставил такого приглашения, остановившись на неоднозначно сформулированном коммюнике", – говорится в статье.

Поражение Украины станет поражением Запада

Издание призывает НАТО не совершить такой же ошибки в 2024 году. По мнению аналитиков, отсутствие четкого плана присоединения Украины к НАТО придает Путину больше уверенности, что он сможет переждать и победить Украину в войне на истощение.

Более того, отсутствие решительности членства в НАТО посылает ложные сигналы о собственной уверенности Запада в способности Украины победить, что заставляет западных политиков более сдержанно одобрять большие пакеты военной помощи.

В издании уверены, что способность России улучшить материально-техническое обеспечение и боевые действия за последние месяцы частично является результатом двойственности НАТО.

Аналитики напоминают, что Путин давно считает войну с Украиной войной против НАТО и Запада.

"Так что, независимо от того, нравится это западным союзникам Украины или нет, мир, в том числе Китай, воспримет покорение Украины Москвой как поражение НАТО с глубокими глобальными последствиями для глобального лидерства США и международной безопасности", – пишет Foreign Affairs.

В статье призывают НАТО нынешним летом исправить ситуацию и поставить Украине четкий путь к членству.

"Украина стала жертвой собственного успеха"

"В какой-то степени Украина тогда стала жертвой собственного успеха. Политические и военные достижения страны в первый год войны превзошли все ожидания, возлагая чрезвычайно большие надежды на контрнаступление 2023 года. Когда глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал мятеж в июне 2023 года, Путин выглядел еще слабее", – говорится в статье.

Когда началась подготовка к контрнаступлению, западные политики начали тщательно проверять количество и типы оружия, которое они предоставят Киеву, опасаясь, что ошеломляющие успехи Украины могут спровоцировать Путина применить тактическое ядерное оружие.

Но теперь оптимизм по поводу того, чего Украина может достичь в военном плане, угас. Открыт вопрос, сохранят ли Соединенные Штаты поддержку Киева, а если нет, европейцы не смогут восполнить пробел.

Мирные переговоры ни к чему не приведут

Именно на фоне неудачи контрнаступления на Западе все чаще раздаются разговоры о необходимости мирных переговоров с РФ.

Однако в Foreign Affairs уверены, что переговоры с Путиным ни к чему не приведут, поскольку он не откажется от своей цели захватить Украину.

Благодаря Ирану и Северной Корее, Россия пополнила свои запасы беспилотников и ракет и терроризирует украинских мирных жителей все более агрессивными атаками.

"Самое важное, что стратегические цели России не изменились. Путин, очевидно, по-прежнему хочет подчинить себе всю Украину, а не оккупировать часть территории страны. Идея о том, что Украина может обменивать землю на мир и таким образом оставаться свободной на земле, которую она контролирует, есть фантастика", – пишут в статье.

Ухудшит ли вступление Украины в НАТО положение Киева?

Противники вступления Украины в НАТО считают, что членство Киева только усугубит положение, в котором сейчас оказались Европа и весь Запад, и поставит Альянс под угрозу прямой войны с РФ.

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"Эти аргументы ошибочны. Пока идет война, Украина точно не вступит в НАТО. И критики вступления Украины правы в том, что НАТО должна рассмотреть, как она будет поддерживать статью 5, если условия позволят украинскому членству продвигаться вперед", – отмечают в издании. .

По мнению авторов статьи, только территория, которую Украина удерживает в конце войны, будет подпадать под действие статьи 5 НАТО, даже если Запад откажется официально признать оккупированную Россией территорию частью РФ.

НАТО должно будет усилить свое военное присутствие на своем восточном фланге и добавить ротационное развертывание войск в Украине, чтобы сдерживать дальнейшие российские военные атаки, включая атаки беспилотников и ракет против гражданских лиц.

В издании отмечают, что поражение Украины может подтолкнуть Кремль к агрессии против других стран, например, Молдовы.

Членство в НАТО называют единственным долгосрочным средством, которое получит Киев для сдерживания будущих нападений России.

Украина станет активом для НАТО

С точки зрения готовности, у Украины уже есть самая боеспособная армия в Европе с проверенной в боях силой, которая станет активом, а не пассивом для Альянса.

"Без решительных конкретных действий со стороны НАТО на предстоящем саммите, которые продемонстрируют, что будущее Украины в Альянсе, ситуация в Украине, скорее всего, будет продолжать ухудшаться в пользу Москвы – с глубокими негативными последствиями для Европы и Соединенных Штатов", – заключает Foreign Affairs. .

Ранее издание Foreign Policy написало, что США и Германия выступают за то, чтобы отложить приглашение Украины в НАТО.

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