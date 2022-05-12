Вступление Финляндии в НАТО станет серьезным ударом Путину: как на это отреагирует Кремль

Вступление Финляндии в НАТО станет серьезным ударом Путину: как на это отреагирует Кремль

Финляндия официально объявила о своем намерении вступить в НАТО. Это может нанести серьезный удар Путину и перекроить карту европейской безопасности.

Для президента РФ Владимира Путина вероятная перспектива страны-соседки стать членом Альянса имеет одно из самых катастрофических последствий.

Если все будет происходить так, как ожидалось, Финляндия с населением менее 6 миллионов человек перекроит карту европейской безопасности способом, который раньше был немыслимім и может иметь огромные последствия для России, пишет CNN.

По данным Альянса, Россия сейчас имеет около 1215 километров сухопутной границы с пятью членами НАТО. Присоединение Финляндии будет означать, что государство, с которым у России 1325 км границы, официально станет воинской частью США.

Это было бы не только плохой новостью для Кремля, но и вступление страны в Альянс было бы очень полезно для НАТО.

Несмотря на относительно небольшое население, Финляндия является серьезным военным государством, которое на протяжении десятилетий было неофициально связано с Западом. Ее военные десятилетиями использовали оборудование, приобретенное у Соединенных Штатов, совместимо с союзниками по НАТО, что означает, что они могут легко присоединиться к миссиям НАТО, если будут иметь такое желание.

Почему Финляндия раньше не решалась на вступление в НАТО

Многие считают, что единственной причиной, почему Финляндия не присоединилась к Альянсу до начала войны в Украине, был простой прагматизм.

"Безопасность Финляндии всегда базировалась на двух концепциях: первая - география и история; вторая - идеализм и реализм", – сказал бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб.

Он отметил, что, учитывая историю, самой реальной угрозой национальной безопасности Финляндии является Россия, которая может создать еще больше хаоса в регионе. Поэтому вступление в НАТО становится прагматичным вариантом.

"Идеология по умолчанию Финляндии была идеологией выживания. За последние 100 лет мы стали сильной, суверенной страной с высоким уровнем жизни. Нам пришлось пожертвовать землей, чтобы сохранить мир", – сказал ведущий исследователь в области глобальной безопасности из Финского института международных дел Чарли Салониус-Пастернак.

Финляндия в НАТО – удар для Путина

По словам экспертов, вступление Финляндии в НАТО, несомненно, станет серьезным ударом для Путина. Это не только означало бы для РФ эти дополнительные 1325 километров общей границы с Альянсом, но и символически это в дальнейшем это выльется в объединение антипутинской коалиции, возникшей после вторжения в Украину. Страны, когда-то нейтральные, теперь обеспечивают Украине финансирование и вооружение, а Путин является международным "изгоем" с меньшим количеством союзников с каждым днем.

Это также расширит влияние НАТО на северную Европу вплоть до Арктики, региона, который приобретает все большее геополитическое значение через его природные ресурсы, стратегическое расположение и многочисленные территориальные претензии, в частности со стороны России, Финляндии и США.

Швеция, соседствующая с Финляндией на западе, также рассматривает возможность присоединения к Альянсу – и вступление Финляндии сделает это еще более вероятным, поскольку обе страны прошли подобный путь с начала войны в Украине.

Россия уже запускает пропаганду о Финляндии как о стране "нацистов"

Конечно, есть обеспокоенность по поводу того, как Россия может отреагировать на то, что Финляндия выразит свое желание присоединиться к НАТО.

По словам бывшего помощника начальника оборонной разведки Финляндии Мартти Кари, Россия уже начинает кампанию дезинформации против нее. "Главная тема состоит в том, что Финляндия является нацистской страной, потому что мы воевали против Советского Союза во Второй мировой войне вместе с нацистской Германией", – сказал он.

Он прогнозирует, что Россия может нарушить воздушное пространство Финляндии и сорвать ее деятельность на море, а также активизировать свои разведывательные операции против страны.

По мнению доцента Норвежского колледжа оборонного университета Хокона Лунде Сакси, любой шаг к членству Финляндии в НАТО "вероятно приведет к наращиванию российской армии вдоль новой границы НАТО с Россией, что не будет выгодно Финляндии или европейской безопасности. Однако эксперт считает, что преимущества значительно превышают "возможные негативные последствия несколько большего российского военного присутствия вдоль границы с Финляндией".

Отметим, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО будет угрожать России, потому что расширение Альянса делает "континент нестабильным". Поэтому в России собрались "провести анализ" после присоединения Финляндии к НАТО.

К слову, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Финляндии укрепит как Альянс, так и саму страну. По его словам, вступление Финляндии в НАТО пройдет "гладко и быстро".

Как Финляндия готовится к вступлению в НАТО

Читайте также: