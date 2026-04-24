Вступление Украины в ЕС "без права голоса": Мерц сделал неожиданное предложение

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

В пятницу, 24 апреля, после саммита лидеров ЕС в Никосии канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о невозможности быстрого вступления Украины в Евросоюз , предложив в то же время частичную постепенную интеграцию в европейские институты. Президент Владимир Зеленский категорически отверг эту идею во время совместного ужина с главами государств, отметив необходимость получения полноправного членства в обмен на реальную защиту европейских границ от российской агрессии.

О деталях новой стратегии немецкого правительства и промежуточных шагах для евроинтеграционной политики Киева пишет Deutsche Welle.

Предложение Мертвеца и этапы сближения

Немецкий лидер считает, что немедленное присоединение Киева к сообществу является нереалистичным сценарием, поэтому Европе нужен длительный процесс постепенного сближения. Как промежуточный шаг он рассматривает приглашение украинского президента на заседание Европейского Совета, но строго без права голосовать за совместные решения, или точечное вовлечение страны в отдельные политические сферы в зависимости от темпов внедрения внутренних реформ.

Политик подчеркнул, что такое ограниченное взаимодействие должно ускорить официальные переговоры и стать своеобразным мостиком к финальной цели полноценного вступления.

Реакция Зеленского и опасения Европы

Украинский лидер не согласился с идеей ограниченного или символического участия, призвав европейских партнеров предоставить конкретный график и реальные обещания.

«Украина защищает себя, безусловно, защищает Европу. И защищает Европу не символически, а реально гибнут люди», — заявил глава государства, общаясь с журналистами.

Следует отметить, что многолетнее блокирование евроинтеграции со стороны Венгрии должно ослабиться после сокрушительного поражения правительства Виктора Орбана и прихода к власти проевропейского политика Петера Мадяра. Впрочем, по информации аналитиков, некоторые другие государства-члены ЕС до сих пор выражают серьезную обеспокоенность из-за рисков ускоренного вступления Украины в сообщество.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС — последние новости

На фоне этих дискуссий стало известно, что лидеры Евросоюза согласовали открытие первого кластера переговоров по вступлению Украины в ближайшие недели, поскольку государство выполнило все необходимые условия. Ожидается, что официальный процесс начнется уже в мае, что должно предотвратить дальнейшие попытки России блокировать украинское движение в европейскую семью.

Ранее в кулуарах ЕС активно обсуждали концепцию «обратного расширения», предполагавшую принятие новых стран без права вето на начальных этапах. Впрочем, большинство стран-членов не поддержали такой формат ускоренного присоединения «авансом», который теоретически позволил бы Киеву стать частью блока к 2027 году.

В то же время, европейские военные высоко оценивают способность украинской армии противостоять значительно большему врагу, что напрямую влияет на общую оценку готовности страны к евроинтеграции . Глава Военного комитета ЕС генерал Шон Клэнси подчеркнул, что ВСУ остановили наступление россиян и стабилизировали линию фронта исключительно благодаря своей способности к быстрой адаптации.

По словам европейского генерала, именно беспрецедентные инновации, интеграция новых оборонных решений и нестандартные подходы позволили украинцам нивелировать преимущество агрессора в ресурсах и численности. Такая высокая гибкость военного руководства сыграла ключевую роль в том, что активные вражеские штурмы не приводят к существенным изменениям в поле боя.