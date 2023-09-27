Вступление Украины в ЕС будет происходить очень медленно – евродепутат назвал причину

Немецкий евродепутат Михаэл Галер считает, что вступление Украины в Евросоюз будет происходить очень медленно, если все будет зависеть от единодушия голосов.

Об этом он рассказал 24 "Каналу".

Польское правительство заявило, что заблокирует вступление Украины в ЕС, если Совместная аграрная политика ЕС не будет реформирована. Михаэл Галер выступает за изменение процесса голосования в Европейском Совете.

"Я уверен, что с нашей стороны также будут люди, которые будут инвестировать в украинское сельское хозяйство, и тогда восстановится сельскохозяйственный сектор. И в конце концов, я думаю, что крупные предприятия в Украине уже сейчас намного более прибыльны, чем предприятия в Польше, где фермерство очень малое, но это также не означает, что они нуждаются меньше субсидий или поддержки", – сказал евродепутат.

По словам Галера, единогласное решение ЕС по присоединению Украины займет гораздо больше времени. Поэтому процесс голосования в Совете ЕС должен быть более простым и быстрым, без долгих обсуждений.

"Я думаю, что мы больше не можем ждать и любое будущее председательство Европейского совета будет вынуждено наблюдать во время дискуссий, кто поддерживает предложение, а затем ставить галочку напротив этой страны. И в тот момент, когда квалифицированное большинство "дзенькнет", решение будет принято. Это мой способ избавиться от длительных обсуждений. Я думаю, что это должно быть частью практики и частью внешней политики. Государства-члены ЕС согласились на голосование квалифицированным большинством в тех сферах, которые влияют на нас ежедневно в повседневной жизни", – сказал он.

Михаэл Галер также отметил, что сейчас продолжаются дебаты по поводу того, чтобы не голосовать единогласно о вступлении Украины в ЕС.

Напомним, глава Европарламента Роберта Мецола заявила, что Евросоюз может начать переговоры с Украиной о членстве к Рождеству.

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