Вступление Украины в ЕС до 2027 года дипломаты назвали "чепухой"
Европейские чиновники заявляют, что потенциальное вступление Украины в ЕС до 1 января 2027 года, что, по данным СМИ, фигурирует в последнем проекте мирного предложения, нереально.
Предложение США ускорить вступление Украины в Европейский Союз уже к январю 2027 года вызвало резкую критику среди европейских дипломатов и чиновников.
Об этом сообщает The Guardian.
Соответствующий пункт содержится в последнем американском плане прекращения войны между Украиной и Россией, который активно обсуждается на международной арене.
«2027 год — это завтра», — заявил один из чиновников ЕС, подчеркнув, что вступление в союз не может быть ускорено искусственно, без выполнения всех необходимых процедур.
Европейские дипломаты также подвергли критике подход США, подчеркнув, что он игнорирует внутренние реалии и политические нюансы Евросоюза.
«Словно американцы собираются решать за нас», — отметил один из собеседников, выражая возмущение тем, что Вашингтон пытается диктовать сроки.
Другой европейский дипломат назвал предложение «чепухой», подчеркнув, что у ЕС пока нет достаточного «аппетита к расширению», а Украина должна пройти долгий и сложный путь, прежде чем стать полноценным членом союза.
Напомним, в последнем проекте мирного предложения, представленном украинскими и европейскими чиновниками Вашингтону, содержится пункт о том, что Украина должна присоединиться к ЕС до 1 января 2027 года, говорится в публикации издания Financial Times. План является пересмотренной версией предложений администрации Трампа по прекращению войны. Последняя версия появилась в то время, когда Дональд Трамп усиливает давление на президента Владимира Зеленского, чтобы тот пошел на мирное соглашение.