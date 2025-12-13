Вступление Украины в ЕС до 2027 года дипломаты назвали "чепухой"

В проекте мирного соглашения появился пункт о вступлении Украины в ЕС / © Getty Images

Предложение США ускорить вступление Украины в Европейский Союз уже к январю 2027 года вызвало резкую критику среди европейских дипломатов и чиновников.

Об этом сообщает The Guardian.

Соответствующий пункт содержится в последнем американском плане прекращения войны между Украиной и Россией, который активно обсуждается на международной арене.

«2027 год — это завтра», — заявил один из чиновников ЕС, подчеркнув, что вступление в союз не может быть ускорено искусственно, без выполнения всех необходимых процедур.

Европейские дипломаты также подвергли критике подход США, подчеркнув, что он игнорирует внутренние реалии и политические нюансы Евросоюза.

«Словно американцы собираются решать за нас», — отметил один из собеседников, выражая возмущение тем, что Вашингтон пытается диктовать сроки.

Другой европейский дипломат назвал предложение «чепухой», подчеркнув, что у ЕС пока нет достаточного «аппетита к расширению», а Украина должна пройти долгий и сложный путь, прежде чем стать полноценным членом союза.

Напомним, в последнем проекте мирного предложения, представленном украинскими и европейскими чиновниками Вашингтону, содержится пункт о том, что Украина должна присоединиться к ЕС до 1 января 2027 года, говорится в публикации издания Financial Times. План является пересмотренной версией предложений администрации Трампа по прекращению войны. Последняя версия появилась в то время, когда Дональд Трамп усиливает давление на президента Владимира Зеленского, чтобы тот пошел на мирное соглашение.