Вступление Украины в ЕС до 2027 года: обсуждают ли такой пункт на мирных переговорах с США

В рамках мирных переговоров по завершению войны американская и украинская команды обсуждают ускоренное вступление Украины в Европейский Союз до 2027 года.

Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Как сообщили Financial Times источники, ознакомленные с содержанием документа, вступление в ЕС до 1 января 2027 указано в последнем проекте мирного предложения для Украины, который обсуждается американскими и украинскими чиновниками при поддержке Брюсселя.

Это решение может существенно изменить процедуры вступления, требовать пересмотра всего процесса со стороны Европейского Союза. В настоящее время, отмечает FT, Киев не завершил ни один из 36 этапов вступления в ЕС.

Однако должностные лица, поддерживающие вступление Украины в ЕС, считают, что включение этого вопроса в мирное соглашение сделает членство для Киева свершившимся фактом. Они отмечают, что Брюссель, вероятно, не захочет ставить под угрозу мирный процесс, выступая против столь быстрой интеграции.

Благодаря поддержке США президент Дональд Трамп мог бы также повлиять на венгерского премьера Виктора Орбана, ранее тормозившего процесс вступления Украины в ЕС, и попросить его снять вето.

В то же время Радио Свобода со ссылкой на чиновника ЕС сообщает, что во время переговоров Коалиции желающих накануне обсуждали членство Украины в ЕС как важную гарантию безопасности на будущее, но этот вопрос не был главным в разговоре и 2027 год не упоминался.

Ранее Euronews сообщил, что представители Украины и Европейского Союза одобрили план по десяти пунктам, который позволит Киеву подготовиться к вступлению в ЕС, несмотря на вето, наложенное Венгрией на официальное начало переговоров.

Напомним, Украина имеет значительный успех в приближении к членству в ЕС и может завершить переговоры о присоединении уже в 2028 году, после чего потребуется еще несколько лет для доработки финального договора. Скорость этого процесса зависит в основном от выполнения внутренних реформ, а также от динамики стран-членов ЕС.