Вступление Украины в ЕС должно быть ускорено: премьер Ирландии прокомментировал встречу с Зеленским

Михал Мартин считает, что членство в ЕС будет для Украины одной из гарантий безопасности.

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин заявил, что у него была "очень теплая" и "очень хорошая" встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в аэропорту Шеннон. Украинский лидер сделал в Ирландии короткую остановку по пути в США, где он должен встретиться с президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает RTE.

Ирландский премьер, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что разделяет позицию Зеленского, что любое мирное соглашение, которое положит конец трехлетней войне, должно быть "устойчивым, всеобъемлющим и долгосрочным". По словам Мартина, это возможно только при наличии "значительных гарантий безопасности, лежащих в основе любого прекращения огня и, в конечном итоге, мира".

Кроме того, ирландский политик уверен, что определенные гарантии безопасности Украине предоставит членство в ЕС, помимо того, что евроинтеграция "откроет ряд возможностей" для украинской экономики.

"Мы ясно дали понять, что будем решительно настаивать на ускорении сроков вступления Украины в ЕС", – заявил Мартин.

Он добавил, что войну в Украине нельзя "заморозить", поэтому целью всех участников переговоров должно быть "всеобъемлющее и прочное" мирное соглашение. При этом Мартин не исключил участия Ирландии в миротворческой миссии, но отметил, что "сейчас не время" обсуждать это.

Он добавил, что желает президенту Зеленскому успехов в его переговорах с Трампом. На вопрос, является ли Трамп союзником Европы, премьер-министр ответил, что американский президент является "союзником мира".

Напомним, Зеленский раскрыл детали переговоров с лидером Ирландии. Помимо шагов для окончания войны, лидеры государств обсудили участие Ирландии в коалиции по разминированию и в тренировочных миссиях ЕС.

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