Вступление Украины в ЕС: еврокомиссар назвал главное препятствие

Продвижение Украины к членству в ЕС тормозит война, являющаяся атакой на само существование страны.

Еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Варгеи назвал главное препятствие для продвижения Украины к членству в ЕС и условие, которое может ускорить этот процесс.

Об этом он говорил в четверг, 22 июня, в Стокгольме, отвечая на вопросы на пресс-конференции по итогам неформальной встречи Совета министров ЕС, передает Укринформ.

По его словам, война сама по себе тормозит продвижение Украины к вступлению в ЕС, поскольку атакует людей, экономику и инфраструктуру.

“Она [война] является атакой против самого существования страны. Поэтому, когда эта война завершится, безусловно, все процессы подготовки к членству будут ускорены”, — отметил Оливер Варгеи.

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Он подчеркнул, что существует четкое предложение Европейского Союза для Украины стать членом, теперь лидеры ЕС должны решить, возможно ли во время войны выполнить все критерии, необходимые для членства. Еврокомиссар напомнил, что это обстоятельство не помешало Украине стать страной-кандидатом, но процедура превращения в страну-члена намного сложнее и продолжительнее.

“Речь идет о референдумах, о парламентских ратификации, о разработке соглашения... Когда этот процесс завершится, будем надеяться, война уже завершится. Потому что она должна завершиться как можно быстрее”, – добавил Оливер Варгее.

Следующим шагом для Украины является начало переговоров по членству, но это, по словам еврокомиссара, является самой простой частью пути.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина должна быть готова ко вступлению в Европейский союз через два года.

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