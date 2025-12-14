ТСН в социальных сетях

Вступление Украины в ЕС: литовский политик сделал резкое заявление

Депутат Европарламента считает, что только Украина может решать, в какие блоки вступать или не вступать.

Анастасия Павленко
Украина может вступить в ЕС

Украина может вступить в ЕС / © Reuters

Вступление в ЕС касается только самого Евросоюза и стран, желающих к нему присоединиться.

Об этом заявил в эфире КИЕВ24 литовский политик и депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс.

Политик обратил внимание на доктрину национальной безопасности США, где якобы говорится, что Евросоюз — якобы умирающая цивилизация, но вдруг хочет принять Украину.

«Такая риторика свидетельствует, что у администрации Трампа нет никакого понимания о Евросоюзе», — отметил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты могут повлиять на решения некоторых государств, которые против вступления Украины в Евросоюз.

Европейские чиновники заявляют, что потенциальное вступление Украины в ЕС до 1 января 2027 года, что, по данным СМИ, фигурирует в последнем проекте мирного предложения, нереально.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину «неопределенным образованием». Также он заявлял, что членство Украины в Евросоюзе означало бы состояние войны ЕС с Россией и войну на территории Венгрии.

