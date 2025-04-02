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Вступление Украины в ЕС: Литва сделала мощное заявление о сроках
Украина может вступить в ЕС и быстрее, а не в 2023 году.
Украина может присоединиться к Европейскому Союзу раньше 2030-го. В 2030 году – "это крайний срок".
Такое мнение высказал глава МИД Литвы Кястутис Будрис " РБК-Украина ".
"Мы должны установить этот крайний срок и отсчитывать дедлайны для всех других важных решений, которые нужно будет принять", – сказал он.
Однако Будрис верит в то, что Украина может вступить в ЕС и быстрее.
"Мы верим, что вы сможете сделать это до 2030 года. Вот почему мы так привержены этому, потому что вы вдохновляете нас своей преданностью и мотивацией", - подчеркнул дипломат.
Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева открыть первый кластер переговоров о вступлении в Евросоюз.