Вступление Украины в ЕС: Макрон не считает возможным рассмотрение заявки страны, находящейся в состоянии войны

Вступление Украины в ЕС: Макрон не считает возможным рассмотрение заявки страны, находящейся в состоянии войны

Сразу два европейских лидера не видят возможности скорейшего присоединения Украины к ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает нереальным вести переговоры о вступлении в ЕС с находящейся в состоянии войны страной.

Об этом Макрон заявил в четверг, 10 марта, перед началом саммита лидеров ЕС в Версале.

"Можем ли мы открывать процедуру присоединения со страной, которая находится в состоянии войны? Я так не думаю", — сказал Эммануэль Макрон.

Однако он отметил, что стремится послать "сильный сигнал" Украине, Молдове и Грузии, недавно подавшим заявки на членство.

Неутешительное заявление о возможном вступлении Украины в ЕС сделал также премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он не видит возможности быстрого присоединения страны к организации, заявляя, что такой ускоренной процедуры вступления не существует.

"Не должно быть никаких сомнений в том, что Нидерланды и Украина стоят бок о бок, но нет такой вещи, как ускоренное вступление. Его не существует", — заявил нидерландский премьер на саммите.

Рютте сказал, что все страны Западной Европы, с которыми он разговаривает, говорят, что не следует пытаться ввести ускоренную процедуру или ускоренный процесс присоединения.

"Но вопрос о том, за или против членства Украины, пока не стоит", — сказал он.

Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и лидером Франции Эммануэлем Макроном.