Вступление Украины в ЕС могут ускорить: Зеленский назвал главное условие
Процесс вступления Украины в Евросоюз зависит не только от реформ, но и от воли европейских лидеров.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в Европейский Союз может быть значительно ускорено.
Об этом он сказал в ходе общения с журналистами.
Глава государства подчеркнул, что темпы интеграции зависят от конкретных шагов украинской власти и лидеров стран-членов, если процесс не будет сталкиваться с политическими преградами.
По словам президента, Украина ясно понимает логику требований, касающихся законодательных изменений и внедрения внутренних реформ. Однако он отметил недопустимость политической блокировки, которая не имеет ничего общего с готовностью страны к вступлению.
Зеленский отметил, что информация о том, кто именно создает искусственные барьеры на пути Киева, открыта. Он акцентировал на том, что некоторые члены Евросоюза тормозят процесс именно по политическим причинам, игнорируя реальные успехи Украины в адаптации законодательства к стандартам ЕС.
Почему членство в ЕС важно для Украины
Президент рассматривает евроинтеграцию не только как экономический или политический проект. Для Украины это неотъемлемая часть гарантий безопасности, которая дополняет договоренности с ключевыми союзниками, в том числе США.
«Для нас членство в Европейском Союзе — это гарантии безопасности не только экономические, но и политические и геополитические. Если от США мы ожидаем конкретных деталей в гарантиях, за которые сейчас боремся, то от Европейского Союза это самое гарантированное членство», — подчеркнул Зеленский.
Зеленский отметил важность определения конкретных сроков вступления. Хотя окончательное решение по лидерам Евросоюза, Украина настаивает, чтобы этот процесс не зависел от внешнего влияния, в частности от позиции России или сил, которые пытаются заблокировать развитие государства.
Напомним, Зеленский предупредил о серьезных последствиях при отсутствии финансовой поддержки со стороны Европейского Союза. Глава государства подчеркнул, что без помощи Украине будет гораздо сложнее сдерживать российскую агрессию, а в таком случае ЕС рискует «платить кровью, а не деньгами».