Вступление Украины в ЕС может длиться годами: Макрон предлагает ряд инициатив, чтобы ускорить процесс

Вступление Украины в ЕС может длиться годами: Макрон предлагает ряд инициатив, чтобы ускорить процесс

Вступление Украины в состав Европейского союза в соответствии с действующими правилами может длиться годами и даже десятилетиями.

Чтобы несколько оживить процесс вступления Украины в ЕС, президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать "европейское политическое сообщество", которое могло бы принять в ряды украинское государство.

Об этом глава Франции заявил 9 мая на заседании Европарламента в Страсбурге.

Макрон призвал создать "новую организацию европейского политического сообщества". По его словам, эта организация приветствовала бы в своих рядах Украину.

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"Украина благодаря своей борьбе и мужеству уже является ключевым членом нашего союза", – сказал президент Франции.

В то же время Макрон отметил, что процесс вступления обычно занимает годы, согласно нормам. В связи с этим президент Франции призвал к более масштабным реформам для обновления ЕС.

"Мы знаем, что процесс вступления в ЕС может длиться много лет и даже десятилетия. Будем честны, Евросоюз не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента... Нам нужно реформировать наши тексты – это очевидно", — заявил президент Франции.

Напомним, посол ЕС сообщил, после чего будет принято решение о вступлении Украины в Евросоюз.