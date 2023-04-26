Вступление Украины в ЕС может состояться в ближайшее время: обнадеживающее заявление президента Италии

Украинские власти проводят все необходимые реформы, чтобы соответствовать критериям членства в ЕС. Поэтому вступление Украины в Евросоюз может состояться в ближайшее время.

Об этом заявил президент Италии Серджо Маттарелла на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Риме, сообщает ANSA.

"Италия выражает свою решительную поддержку тому, чтобы Украина присоединилась к ЕС в кратчайшие сроки, и ценим преданность ее правительству двигаться по пути реформ", – сказал он.

Маттарелла заверил, что Италия будет поддерживать Украину "во всех областях и до тех пор, пока это необходимо". Также он отметил необходимость достижения справедливого мира с уважением к территориальной целостности нашей страны.

"Защита независимости, свободы и территориальной целостности Украины является фундаментальной ценностью для всех стран мира, которые верят в свободу народов и личности. Мы все хотим мира, но это должен быть справедливый мир, уважающий целостность Украины", – добавил президент Италии.

На встрече также говорилось о ядерной безопасности, восстановлении Украины, финансовом, оборонном, санкционном секторах и возможности мирных переговоров с РФ.

На встрече, в частности, обсудили оборону Украины

В свою очередь премьер Денис Шмыгаль выразил надежду, что ЗРК SAMP/T как можно скорее прибудет в Украину и станет в защиту украинского неба.

"Благодарны за готовность присоединиться к реализации Формулы мира президента Владимира Зеленского, а также за поддержку европейских стремлений Украины. Ожидаем, что Италия также поддержит вступление Украины в НАТО. Ведь это станет лучшей гарантией мира и безопасности в Европе", — сказал Шмыгаль.

Ранее глава итальянского Минобороны Гвидо Крозетто выступил за необходимость переговоров между Украиной и РФ. По его мнению, посредником в переговорах может выступить Китай.

Читайте также: