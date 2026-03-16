Вступление Украины в ЕС может ускориться: какую дату называют самой реалистичной

Украина может подписать договор о вступлении уже в следующем году

Некоторые страны Европейского Союза предлагают Украине подождать с полноправным членством от 10 до 20 лет, чтобы убедиться в необратимости проводимых реформ.

Об этом вице-премьер Тарас Качка заявил в интервью для «РБК-Украина».

По его словам, такой длительный срок неприемлем для Киева, однако существуют другие механизмы контроля, которые могут удовлетворить партнеров.

«Мы можем быстро двигаться. Все, что от нас просят, — это реалистичные вещи, это требует нормальной работы Верховной Рады, правительства, других институций. А дальше Украина и 27 государств-членов ЕС садятся вместе, создается рабочая группа по написанию договора об условиях вступления в Европейский Союз. И вот там все определяется: какие переходные периоды, действующий, недействующий. Мы сокращаем путь таким образом, чтобы уже в 27-м году было возможно подписать сам договор о вступлении», — объяснил он.

По словам вице-премьера, такие влиятельные государства как Германия ставят на первое место фактор доверия к институтам. Европейские партнеры хотят видеть не только принятие законов, но и их продолжительную стабильную работу на практике.

Европейский Союз готовит ряд вариантов, позволяющих закрепить членство Украины в будущем мирном соглашении, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Среди рассматриваемых вариантов — предоставление Киеву защиты, которое обеспечивается членством в ЕС, а также немедленного доступа к некоторым правам членства.

Проект мирного плана из 20 пунктов, над которым Украина работает преимущественно вместе с США, предусматривает членство в ЕС в 2027 году, а Киев в это время получит некоторые преимущества членства в промежуточный период.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина стремится присоединиться к блоку в этом году, поскольку членство является ключевой гарантией безопасности.

Украина получила статус кандидата на членство в ЕС в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России, а также разрешение на начало переговоров о вступлении в конце 2023-го. Формальные переговоры начались в 2024 году, но процесс затормозила Венгрия. Членство в ЕС обычно длится годами и прогресс требует поддержки всех государств-членов Евросоюза.