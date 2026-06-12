Вступление Украины в ЕС: названа дата начала переговоров

ЕС 15 июня официально откроет переговоры о вступлении Украины / © ТСН.ua

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ЕС официально приступит к переговорам о вступлении Украины и Молдовы 15 июня.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Все государства-члены согласились открыть первый кластер. Он включает основные ценности и принципы, на которых построен ЕС, от верховенства права до сильных демократических институтов.

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Кипрское председательство заявило, что гордится тем, что способствовало наступлению этого исторического момента.

«Как председательство, мы интенсивно работали над достижением этого результата. Это знаковое событие и признание стремлений, устойчивости и упорного труда двух стран-кандидатов, избравших Европу и ее ценности. Осуществляя этот важный шаг вместе, мы еще раз подтверждаем, что Европейский Союз самый сильный, когда он единственный, принципиальный и открытый для тех, кто предан его ценностям», — говорится в сообщении.

Вступление Украины в ЕС — последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в письме к лидерам ЕС заявил, что предложение Германии предоставить Украине статус «ассоциированного члена» Европейского Союза является «несправедливым», поскольку это лишит Киев права голоса в рамках блока.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил разрешить Украине участвовать в заседаниях ЕС без права голоса как промежуточный шаг к полноправному членству в Евросоюзе.

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Накануне Financial Times написала, что Франция и Германия, отвергнув предложения Еврокомиссии, предлагают предоставить Украине «символическое» членство в ЕС, что исключает доступ Киева к общему бюджету блока и право голоса при принятии решений до получения полноценного членства. В Берлине вообще настаивают на статусе «ассоциированного члена» для Украины, в Париже — «интегрированного государства».

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