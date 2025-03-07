Вступление Украины в ЕС: Орбан хочет провести в Венгрии опрос

Это кампания по рассылке писем, в которых всем венграм, имеющим право голоса, задают вопросы и предлагают выбрать один из вариантов ответа, или иногда просто ответить "да" или "нет".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его правительство проведет опрос венгров относительно их поддержки вступления Украины в ЕС.

Об этом венгерский премьер сказал журналистам в пятницу, передает Politico.

"У нас есть так называемая схема национальных консультаций, которую мы регулярно используем для выяснения мнения народа, поэтому мы будем использовать такую схему и сейчас", – сказал Орбан.

С 2010 года его правительство провело более десятка так называемых национальных консультаций по разным вопросам, от миграции до прав ЛГБТК+, напоминает Politico.

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Это кампании по рассылке писем, в которых всем венграм, имеющим право голоса, задают вопросы и предлагают выбрать один из вариантов ответа, или иногда просто ответить "да" или "нет".

Вопросы часто сформулированы в упреждающей манере, и большинство ответов, как сообщают венгерские СМИ, совпадают с позицией правительства, а оппозиция и гражданское общество критикуют их как пропагандистские инструменты.

Например, во время национальных консультаций по миграционной политике ЕС в 2023 году венгров спросили, поддерживают ли они создание Брюсселем "гетто для мигрантов" в Венгрии. Тогда участие в опросе приняли менее 20% венгров, но 99% ответивших сказали "нет".

Результаты не являются юридически обязательными, но используются для укрепления позиций правительства Орбана по вопросам, вызывающим разногласия, которые, по его словам, поддерживаются большинством избирателей.

"Впервые в Европе венгры имеют шанс решить, поддерживают ли они членство Украины в ЕС или нет", – заявил в пятницу представитель венгерского правительства Балаш Орбан.

Издание отмечает, что это голосование почти наверняка будет направлено против Киева.

Напомним, Орбан призвал к прямым переговорам между Европейским Союзом и Россией по прекращению огня в Украине.

Ранее венгерский премьер сделал громкое заявление о вступлении Украины в Евросоюз.

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