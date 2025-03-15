Вступление Украины в ЕС: Орбан выдвинул ультиматум Брюсселю

Премьер-министр Венгрии не отступил от своего решения.

Правительство Виктора Орбана требует ряда уступок в обмен на вступление Украины в Евросоюз.

Сообщение под названием "Чего венгерский народ хочет от Брюсселя" премьер-министр страны опубликовал в Facebook.

Среди требований:

исключить так называемых "агентов Сороса" из Еврокомиссии, а "коррумпированных лоббистов" — из Европарламента

не принимать мигрантов

запретить политику, основанную на принципах разнообразия, равенства и инклюзивности

защитить "христианское наследие" Европы

не принимать Украину в ЕС и т.п.

Напомним, венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что Украина далека от того, чтобы соответствовать критериям вступления и отметил, что ожидает от нее обязательства принять план действий по решению вопросов меньшинств.

Нынешние требования Венгрии не являются официальной позицией Евросоюза по критериям готовности Украины к членству в сообществе, хотя в Венгрии и уверяли, что ЕС одобрил этот список требований к Украине.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто намекал, что Венгрия может блокировать вступление Украины в Европейский союз из-за прекращения транзита нефти и газа из России.

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