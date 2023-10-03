Вступление Украины в ЕС: Прага сделала заявление о начале переговоров

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский выразил мнение о том, что переговоры о вступлении Украины в ЕС должны быть начаты осенью этого года или в начале 2024 года.

Об этом он сказал на встрече Совета министров ЕС по иностранным делам в Киеве, сообщает издание ČTK.

Политик выразил мнение, что Украине еще некоторое время потребуется помощь Европейского Союза.

"Если Украина будет в Европейском Союзе, то это будет четкой гарантией безопасности. Однако это правда, что Украина должна измениться, адаптировать свое законодательство к законодательству ЕС — это долгий путь", — сказал министр.

По его словам, Прага отстаивает позицию, что переговоры о вступлении в ЕС с Украиной должны начаться осенью или в начале следующего года. Липовский говорит, что Европа заинтересована в том, чтобы Украина смогла принять все стандарты и адаптировать правовую систему.

"Это технический процесс, в ходе которого будет оценен, насколько Украина готова. Будет понятно, над чем ей еще предстоит поработать", — подчеркнул он.

Напомним, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что сильнейшим обязательством безопасности для Украины может стать вступление страны в Европейский союз.

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