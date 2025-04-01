Вступление Украины в ЕС: Сибига сделал важное заявление о переговорах

Флаги Украины и ЕС / © Associated Press

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева открыть первый кластер переговоров о вступлении в Евросоюз.

Об этом украинский министр сказал он на совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок 1 апреля в Киеве.

Сибига сообщил, что важной темой его переговоров с Бербок была интеграция Украины в ЕС и НАТО. Киев ценит поддержку немецкого министра на этом пути.

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«Украина уже готова открыть первый кластер переговоров о вступлении в ЕС. Работаем, чтобы это произошло как можно быстрее», — сказал глава украинского МИД.

Он также поблагодарил Германию за новые пакеты помощи. В этом контексте Сибига подчеркнул, что дополнительные 3 млрд евро — это «о новых системах ПВО, артиллерии, дронах, бронетехнике, саперном оборудовании и многом другом. И, прежде всего, это то, что будет спасать украинскую жизнь».

«Германия доказывает свое лидерство и предоставляет именно то, в чем мы больше всего нуждаемся, и никогда слова не расходятся с конкретными действиями. Важно, что Германия также выделила более 8 миллиардов евро на следующие годы», — заявил украинский министр.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа высказал мнение, что Украина может стать членом ЕС до 2030 года, если успеет выполнить все требования блока.