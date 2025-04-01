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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Вступление Украины в ЕС: Сибига сделал важное заявление о переговорах

Киев сделал еще один шаг к членству в ЕС. Министр иностранных дел заявил, что Украина уже может начать переговоры о вступлении.

Автор публикации
Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Флаги Украины и ЕС

Флаги Украины и ЕС / © Associated Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева открыть первый кластер переговоров о вступлении в Евросоюз.

Об этом украинский министр сказал он на совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок 1 апреля в Киеве.

Сибига сообщил, что важной темой его переговоров с Бербок была интеграция Украины в ЕС и НАТО. Киев ценит поддержку немецкого министра на этом пути.

«Украина уже готова открыть первый кластер переговоров о вступлении в ЕС. Работаем, чтобы это произошло как можно быстрее», — сказал глава украинского МИД.

Он также поблагодарил Германию за новые пакеты помощи. В этом контексте Сибига подчеркнул, что дополнительные 3 млрд евро — это «о новых системах ПВО, артиллерии, дронах, бронетехнике, саперном оборудовании и многом другом. И, прежде всего, это то, что будет спасать украинскую жизнь».

«Германия доказывает свое лидерство и предоставляет именно то, в чем мы больше всего нуждаемся, и никогда слова не расходятся с конкретными действиями. Важно, что Германия также выделила более 8 миллиардов евро на следующие годы», — заявил украинский министр.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа высказал мнение, что Украина может стать членом ЕС до 2030 года, если успеет выполнить все требования блока.

Дата публикации
Количество просмотров
565
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