Вступление Украины в ЕС тормозят не только в Венгрии: кто еще против

Планы расширения Европейского Союза, в частности, по вступлению Украины, сталкиваются с сопротивлением не только со стороны Венгрии — ряд других стран также не готовы активно поддерживать этот процесс.

Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС.

Среди главных причин — опасения политических последствий внутри самих стран, риск усиления популистов и сложные процедуры ратификации, включая возможные референдумы.

Идея расширения ЕС, которую активно продвигает президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, должна была стать одной из тем саммита в Никосии. Тем не менее, из-за разногласий среди лидеров ее могут даже не вынести на обсуждение.

В ЕС отмечают, что процесс вступления должен оставаться «основанным на заслугах», без упрощений даже с учетом геополитической ситуации.

Кто сдерживает процесс

По данным дипломатов, сдержанность относительно расширения демонстрирует не только Венгрия, но и такие страны, как Франция, Германия, Нидерланды и Италия.

В Париже, в частности, опасаются внутриполитических рисков: закон требует проведения референдума по принятию новых членов, а тема Украины может усилить позиции правых популистов.

В ряде стран также вспоминают опыт предыдущих расширений, в частности, дискуссии вокруг «дешевой рабочей силы» из Восточной Европы, которые могут повториться уже относительно украинцев.

Опыт Венгрии как фактор

Отдельным сдерживающим фактором называют ситуацию с Венгрией после вступления в ЕС в 2004 году. Страну неоднократно обвиняли в отходе от демократических принципов, а также в блокировании решений Евросоюза, в частности, по поддержке Украины.

Именно поэтому в Еврокомиссии обсуждается возможность ограничения права вето для новых членов на определенный период после вступления.

Позиции по Украине

Несмотря на понимание сложной ситуации Украины, большинство стран ЕС пока не готовы к быстрому продвижению ее членства.

«Мы не хотим ослаблять Зеленского, но большинство государств не хотят сейчас активно обсуждать этот вопрос», — отметил один из дипломатов.

Даже страны-кандидаты, такие как Черногория, выполнившая значительную часть требований, сталкиваются с задержками из-за отсутствия консенсуса внутри ЕС.

Украина же рассматривает членство в Евросоюзе как ключевую гарантию безопасности на будущее, однако быстрого решения по этому вопросу пока не ожидается.

