Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

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Украина выполнила свою часть работы для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз и теперь очередь за ЕС.

Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции по итогам заседания Европейского Совета, передает «Суспільне».

Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС уже выделил 1 миллиард евро на поддержку украинской оборонной промышленности — за счет доходов от замороженных российских активов.

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В политическом плане ЕС будет продолжать давление на Россию с целью добиться серьезных переговоров, начиная с реального прекращения огня. С этой целью готовится 18 пакет санкций, который, по словам фон дер Ляйен, должен быть согласован в ближайшее время. Кроме того, глава Еврокомиссии выразила поддержку Украине на пути к членству в ЕС.

«Под непрерывными обстрелами Украина принимает реформу по реформе. Это поражает. Именно поэтому Еврокомиссия поддерживает открытие первого кластера переговоров. Украина выполнила свою часть. Теперь наша очередь. Ведь процесс вступления базируется на заслугах. А Украина заслуживает того, чтобы двигаться вперед», — отметила она.

Ранее сообщалось, что Литва настаивает на конкретном сроке для вступления Украины в ЕС. Президент страны Гитанас Науседа убежден, что такая цель придаст импульс изменениям.

А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз высказался против европейской интеграции Украины, заявив, что вступление страны в ЕС будет означать вовлечение Евросоюза в войну.

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