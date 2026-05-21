Вступление Украины в ЕС: в Брюсселе отреагировали на предложение Мерца

В Брюсселе получили письмо канцлера Германии Фридриха Мерца с предложением предоставить Украине статус «ассоциированного члена» ЕС до обретения полноправного членства.

Об этом сообщил представитель Европейской Комиссии в комментарии «ЕП».

По его словам, эта дискуссия, которая происходит между государствами-членами ЕС должна быть продолжена на уровне Европейского совета.

Неназванный представитель Еврокомиссии подчеркнул, что расширение Евросоюза является «геостратегической инвестицией в наше процветание, мир и безопасность».

«Вступление Украины в Европейский Союз также фундаментально связано с безопасностью нашего Союза», — добавил он.

Спикер подчеркнул необходимость довести до конца процесс расширения ЕС «со всеми странами-кандидатами, которые уже много лет работают над вступлением».

«Любые инновационные решения также должны основываться на принципе заслуг. Глядя в будущее, мы должны убедиться, что наш подход к расширению соответствует поставленным целям», — подытожил он.

Ассоциированное членство Украины в ЕС — что известно

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с предложением предоставить Украине статус «ассоциированного члена» ЕС без права голоса на период, пока идет процесс полноценного вступления в блок.

Эта идея, в частности, предусматривает участие президента Украины Владимира Зеленского в саммитах Евросоюза, однако без возможности голосовать.

Украина сможет получить представительство в Европейской комиссии — исполнительном органе ЕС — а также делегировать членов в Европарламент без права голоса.

Украинский дипломат Лана Зеркаль прокомментировала предложение канцлера Германии Фридриха Мерцаотносительно возможного ассоциированного членства Украины в Европейском Союзе.

По ее словам, ключевая причина появления такого формата — затяжной процесс вступления в ЕС и политические сложности с ратификацией решений отдельными странами-членами.

