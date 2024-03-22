Вступление Украины в ЕС: в правительстве назвали месяц старта переговоров

В украинском правительстве не видели препятствий, чтобы уже в марте утвердить переговорную рамку, но начинаются европейские выборы.

У Украины есть "джентльменская договоренность" с большинством стран Евросоюза о том, что переговоры о вступлении государства в ЕС начнутся в июне 2024 года.

Об этом вице-премьере по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила на "Киевском Форуме по безопасности".

Стефанишина отметила, что в правительстве не видели препятствий, чтобы в марте уже утвердить переговорную рамку о вступлении в ЕС. По словам вице-премьера, это дало бы юридические основания двигаться более оперативно дальше.

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"Но стартуют европейские выборы, и мы имеем джентльменскую договоренность среди абсолютного большинства стран ЕС, что и межправительственная конференция, и сама переговорная рамка будут утверждены в июне", – сообщила чиновница.

Она отметила, что 21 марта состоялось заседание Евросовета и были предоставлены соответствующие инструкции министрам по европейским делам по поводу того, чтобы успеть начать переговоры в июне.

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"Я достаточно спокойно себя чувствую. Президент не разделяет моего спокойствия, поэтому в таком эмоциональном балансе я уверена, что у нас будет решение на июнь", — добавила Стефанишина.

Она обратила внимание, что с июня Украина и ЕС начнут процесс планирования адаптации украинского законодательства к европейскому.

Напомним, ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что переговоры о вступлении в ЕС должны начаться до конца июня.

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