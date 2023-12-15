Вступление Украины в ЕС затянется: The Times оценило, почему и насколько

Авторы статьи считают, что вступление Украины в ЕС привело бы к самым радикальным изменениям в блоке за последние десятилетия.

Из-за ряда проблем вступление Украины в Евросоюз может быть отсрочено по меньшей мере до 2030 года. Не исключено, что Киев может ждать и до следующего десятилетия.

Об этом пишет The Times.

Авторы материала указывают, что споры на саммите ЕС по пересмотру расходов – это пустяки по сравнению с тем, что стоимость членства Украины в блоке может обойтись в 186 млрд евро. Именно такую сумму должны будут отдать мощные страны Евросоюза.

Большинство европейских государств также опасаются потерять право национального вето в таких вопросах, как будущие бюджеты или расширение блока.

Отмечается, что членство в ЕС носит как тактический, так и геополитический характер. Это помогло бы укрепить Украину, закрепив ее позиции на Западе перед возможным переизбранием Дональда Трампа на пост президента США. Этот политик ясно заявил, что стремится прекратить финансирование украинской армии.

"Украина является частью геополитической сферы Европы. Так же, как и западные Балканы, Турция и Кавказ... Это поднимает еще один вопрос: можно ли позволить Украине перепрыгнуть через очередь, когда потребность в принятии Сербии, Албании и Боснии еще более безотлогательна?" – задают вопросы авторы публикации.

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В статье также обращается внимание, что вступление страны такого размера и стратегического значения, как Украина, привело бы к самым радикальным изменениям в ЕС за последние десятилетия. Государство было бы самой бедной страной в Европе еще до российского вторжения на ее территорию.

Возникает вопрос, насколько серьезно ЕС настроен по поводу вступления Украины в блок.

Напомним, ЕС готов начать переговоры с Украиной о ее членстве уже 18 декабря. Такое заявление сделал премьер Бельгии Александер Де Кроо.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Старт переговоров о вступлении Украины в ЕС: что это значит и что будет дальше?

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