Вступление Украины в ЕС: Зеленский назвал главное препятствие

Зеленский и Орбан. Архивное фото / © press-centr.com

Реклама

Вступление Украины в ЕС мешает, прежде всего, неконструктивная позиция Венгрии и ее лидера Виктора Орбана.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в беседе с журналистами.

Он заверил, что большинство европейских партнеров хотят видеть Украину в ЕС — 26 стран поддерживают это.

Реклама

«В критический момент голосования 26 стран будут на нашей стороне. На сегодняшний день это так. Не на нашей стороне Венгрия. Причина только одна — выборы в Венгрии будущие. И именно Европейский Союз — это направление является главным триггером для предвыборной кампании действующего премьер-министра в Венгрии», — сказал Зеленский.

По его словам, Орбан основывает свою предвыборную программу на критике Евросоюза.

«И у него Украина — это один из главных, а может быть, главный стимул, чтобы именно на основе блокирования Украины рос рейтинг его партии, партии действующего премьер-министра Венгрии. Поэтому он будет делать все, чтобы блокировать нас», — говорит президент.

Какой выход для Украины

Зеленский видит несколько выходов из этой ситуации.

Реклама

«Это смена правил. Смена правил оговаривается в кулуарах Европейского Союза. Когда большинство принимает решение. К этому нужно идти. К примеру, недавно я встречался с Премьер-министром Нидерландов. Это одна из самых важных тем, о которой мы говорили. Европейцы консервативны по поводу изменений правил. Это не только нас касается, будет много разных вопросов и вызовов, но на будущее это было бы правильное решение. Но это, на мой взгляд. Второй вариант — это, чтобы партнеры другими рычагами влияли на позицию премьер-министра Венгрии. По-другому пока никак. Вместе с Европейским Союзом мы считаем, что до конца этого года Украина будет готова с шестью кластерами», — подытожил глава государства.

Ранее Владимир Зеленский заверил, что сотрудничество с США продолжается, а с Трампом у него диалог и «теплые отношения».