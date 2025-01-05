Вступление Украины в НАТО без оккупированных территорий: Зеленский ответил, согласится ли

Зеленский рассказал, откажется ли Украина от части своих территорий в обмен на членство в НАТО.

Украина может согласиться на вступление в НАТО даже с временно оккупированными территориями, однако действие Статьи 5 Альянса будет распространяться только на земли, находящиеся под контролем Киева.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, опубликованному youtube-каналом Офиса президента.

Фридман спросил, согласится ли Украина отказаться от Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма в обмен на приглашение вступить в НАТО.

"Законодательное приглашение в НАТО делается Украине. И мы не признаем все другие (оккупированные – Ред.) территории Украины (частью России – Ред.), но НАТО может действовать на части, контролируемой Украиной. Об этом можно договориться? Я уверен, что да", – говорит глава государства.

Зеленский признал, что это небольшой успех для Украины, "но если мы видим дипломатический способ завершения войны", то он согласен на такой вариант.

Кроме того, он отметил важность вооружения Украины и санкций против РФ.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Трамп может стать первым лидером, который прилетит в Украину самолетом.

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