Вступление Украины в НАТО и ЕС поддерживает большинство граждан: результаты социологического исследования

Среди сторонников вступления в НАТО больше тех, кто заявил о намерении принять участие в референдуме, чем среди противников.

Большинство граждан поддерживают вступление Украины в Европейский союз и НАТО. Также украинцы готовы проголосовать за это на референдуме.

Об этом сообщили в Офисе вице-премьер-министера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишинои со ссылкой на последнее исследование Центра Разумкова.

Как говорится в социологическом исследовании, 53,8% жителей страны поддержали бы вступление в НАТО в случае проведения референдума. Также 61,9% проголосовали бы за вступление в ЕС.

"Для относительного большинства тех, кто определился с ответом, интеграция в ЕС и НАТО является движением в едином направлении (45,6%), а 33,5% — считают их разными и не связанными между собой процессами", — говорится в сообщении.

Также в исследовании Центра Разумкова сообщают, что если бы в Украине проходил референдум за вступление в ЕС и НАТО, то прогнозируемая явка была бы высокой. Стоит отметить, что среди сторонников вступления также больше тех, кто заявил о намерении принять участие в референдуме, чем среди противников.

Напомним, в НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ, а генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в вопрос вступления Украины в НАТО. Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вступит в НАТО раньше, чем станет членом Евросоюза.

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