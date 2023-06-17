Вступление Украины в НАТО: какие препятствия на пути и почему Запад боится спровоцировать РФ

С 2008 года, когда на саммите в Бухаресте НАТО официально приветствовало стремление Украины к членству, страна находится в комнате ожидания Альянса. Теперь, после полномасштабного российского вторжения, ее просят подождать дольше, не указывая, когда она, наконец, может быть включена в Альянс, который предлагает Киеву, возможно, единственный шанс уклониться от будущих нападений России.

В частности, изданию Foreign Policy стало известно, что Украину не пригласят в НАТО на ежегодном саммите Альянса в следующем месяце в Вильнюсе.

В то же время члены Альянса составляют пакет, который включает неполное членство и гарантии безопасности, что далеко не то, что, по мнению Украины, нужно ей для отражения будущих атак России.

На этой неделе министры обороны НАТО собрались в Брюсселе, чтобы обсудить, как усилить поддержку Украины. Саммит на этой неделе является подготовкой к саммиту в Вильнюсе, где лидеры НАТО объявят о своих долгосрочных обязательствах перед страной, охватившей конфликт.

"Все члены НАТО объединены в своих усилиях поддержать Украину сейчас и в будущем, но они опасаются предоставления полной защиты НАТО во время войны. Они опасаются, что если Украина будет включена в Альянс, им придется активно участвовать в войне вместе с украинскими войсками в соответствии со статьей 5, которая рассматривает нападение на одного как нападение на всех членов и обязывает каждую страну-член взять в руки оружие для защиты другой", — пишет издание.

Что известно о вступлении Украины в НАТО

30 сентября 2022 года, после того, как Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек Столтенберг заявил, что предварительным условием начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа, и в этом ей помогают члены Альянса.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Альянс должен принять политическое решение: представить график вступления Украины. Это станет сигналом России.

Президент США Джо Байден и его команда ведут переговоры с руководителями других стран-членов НАТО, чтобы они согласились принять Украину в Альянс. Байден поддерживает предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга по поводу того, что Украине не нужно выполнять "план действий по членству" (ПДЧ) для вступления в Альянс.

В ожидании вильнюсского саммита НАТО 11-12 июля Зеленский в июне заявил — "Украина готова вступить в НАТО, мы ждем, когда НАТО будет готово принять Украину". Зеленский также сказал – если члены НАТО не дадут Украине четкий "сигнал" , что хотят видеть государство в Альянсе, то нет смысла участвовать в саммите.

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