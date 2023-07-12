Вступление Украины в НАТО: Кулеба рассказал, известны ли уже условия

До сих пор неизвестно, кто сформулирует условия вступления в НАТО для Украины, какие они будут и когда должны быть выполнены.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до сих пор нет ясности относительно условий будущего членства Украины в НАТО. Непонятно, какие они и кем должны быть сформулированы.

Об этом Кулеба сказал в интервью Радио Свобода.

"Вот в этом и проблема. То есть когда будут выполнены условия? Что при условии? Кем они должны быть сформулированы? Какие они? Еще раз наша позиция: существуют все условия для того, чтобы пригласить Украину стать членом НАТО. То есть здесь у нас вообще принципиально разные позиции. Их позиция – что есть какие-то условия, которые нужно выполнить. Будем работать с союзниками для того, чтобы оно все не замерло на месте, а мы двигались вперед", – сказал министр.

По словам Кулебы, наиболее консервативно настроенными по поводу будущего членства Украины в НАТО были США и Германия, однако "не все столь однозначно".

"Зная много нюансов из того, что происходило за кулисами, могу сказать, что США сыграли важную, решающую роль в том, чтобы слово "приглашение" вообще появилось в тексте. Не в той удовлетворяющей нас формулировке, но в принципе. И Германия тоже, в конце концов, не сопротивлялась. Поэтому мир немного сложнее, чем просто черное и белое", – отметил глава МИД Украины.

Напомним, в первый день саммита НАТО в Вильнюсе прозвучало немало заявлений, касающихся Украины, ее членства в Альянсе, а также войны против российских оккупантов. В НАТО решили, что Украина получит приглашение, "когда члены Альянса придут к согласию, и будут выполнены условия". В то же время, ПДЧ для Украины таки отменят.

ТСН.ua собрали главные итоги саммита НАТО 11 июля.

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