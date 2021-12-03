Вступление Украины в НАТО: некоторые страны продолжают придерживаться тактики непровоцирования России

Страны НАТО на саммите в Мадриде в 2022 году должны подтвердить решение о будущем членстве нашей страны.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО будет носить политический характер, поскольку некоторые страны продолжают придерживаться тактики непровоцирования России в этом вопросе.

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Об этом он сказал 3 декабря, выступая в Верховной Раде на Часе вопросов к правительству.

"Принятие решения о вступлении Украины в НАТО будет носить политический характер. Это политическое решение всех стран Альянса. И вы знаете, что в Альянсе на сегодня нет согласия по этому поводу. Есть некоторые страны, которые продолжают придерживаться тактики "don't provoke Russia" (не провоцируйте Россию). Но нам нужно не ждать и быть готовыми к вступлению де-факто. Де-юре состоится тогда, когда будет наш с вами день", — сказал Резников.

Напомним, по итогам предыдущего саммита НАТО в Брюсселе 14 июня 2021 года отмечалось, что Украина станет членом НАТО посредством реализации Плана действий по членству. Президент США Джо Байден заявлял, что оккупация Россией части украинских территорий не влияет на вступление в НАТО, но Украина должна очиститься от коррупции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны-члены НАТО в 2022 году предоставить Украине ПДЧ. В то же время президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно заявлял, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг отметил, что Россия не имеет права вето и сферы влияния, чтобы контролировать решение Украины о желании присоединиться к Альянсу. Столтенберг констатирует, что только Украина и 30 стран-членов будут решать, когда Украина присоединится к Альянсу.

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