Вступление Украины в НАТО: от каких стран зависит решение – эксперт

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на июльском саммите Альянса в Вильнюсе страны-члены обсудят тему разработки многолетней программы поддержки для Украины.

И хотя политика НАТО направлена на расширение, членство Украины в организации еще под вопросом, поскольку наше вступление зависит от ключевых столиц стран-участниц – Берлина, Парижа, Лондона, Вашингтона.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал кандидат политических наук, основатель "СД Платформы" Богдан Ференс.

"Я думаю, что там ключики к решениям и находятся. И если будет консенсус у ключевых стран НАТО, то и другие страны поддержат это решение", – считает эксперт.

Богдан Ференс также объяснил, какие критерии должна достичь Украина для вступления в Альянс.

"Они коррелируются с Копенгагенскими критериями в контексте интеграции стран в Европейский Союз. В чем сила и скорость интеграции скандинавских стран, таких как Финляндия, уже член НАТО, и Швеция, которая, я думаю, вскоре станет членом НАТО, в том, что они были готовы политически и экономически. Это развитые страны с серьезной экономикой, а также военно-промышленным комплексом по стандартам НАТО", – пояснил он.

Эксперт также отметил, что помимо критериев учитываются геополитические обстоятельства, влияющие на настроения внутри стран-членов НАТО, настроения в обществе этих стран.

Вступление Украины в НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что политическое решение о сроках вступления Украины в НАТО должно быть принято на июльском саммите НАТО в Вильнюсе. Он подчеркнул, что НАТО должна принять в свои ряды Украину, поскольку "Киеву нужен Альянс, а Альянсу нужен Киев".

Дмитрий Кулеба также сообщил, что еще две страны поддержали вступление Украины в НАТО.

Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро сделала скандальное заявление, что вступление Украины в НАТО возможно только при условии, что такой шаг одобрит Россия в формате соглашения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина все сделала для того, чтобы ее заявка на вступление в НАТО была удовлетворена на саммите в Вильнюсе.

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