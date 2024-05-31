Вступление Украины в НАТО: существует ли давление на Зеленского со стороны западных партнеров — Подоляк

Представитель Офиса президента опроверг слухи о требовании западных партнеров к Зеленскому не ставить вопрос о времени принятия Украины в Альянс.

Западные партнеры не могут предъявлять президенту Зеленскому требование не спешить с переговорами о членстве в НАТО, однако сам Альянс должен измениться для присутствия в нем Украины.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью "24 каналу"

Существует ли давление на Зеленского

Представитель Офиса президента опроверг слухи о требовании западных партнеров к Зеленскому не ставить вопрос о времени принятия Украины в Альянс.

По его словам, субъектность президента Зеленского сегодня на другом уровне, чтобы "ему кто-то мог что-то сказать, не учитывая стратегию Украины относительно выхода из войны на своих условиях и продолжения развития с точки зрения контуров безопасности".

“Зеленский будет проводить те или иные переговоры, исходя из стратегического видения безопасного будущего Украины. И наши партнеры это понимают”, – заверил Подоляк.

Он подчеркнул, что нужно продолжать упорно вести переговоры с Альянсом, объясняя взаимную потребность Украины в НАТО и НАТО в Украине.

“Но исходим из того, что НАТО нужно дать время, чтобы они все же изменили свою внутреннюю философию и парадигму. И они к этому идут”, – отметил Подоляк.

Какие изменения нужны НАТО

Михаил Подоляк считает, что лидеры стран Альянса должны осознать, что нынешняя война в Украине является войной против "врагов НАТО", среди которых — Россия, Иран, КНДР и различные прокси-группы типа ХАМАС.

“Это нужно осознать и тогда совсем иначе смотреть на роль Украины; обеспечение Украины, потому что это должно быть неотъемлемой частью НАТО. Готово ли НАТО к этому? Нет, в управленческом смысле не готово”, — утверждает спикер ОП.

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По его словам, последние 15 лет Альянс выполнял функции "политического клуба".

"Европейские страны практически считали, что есть армия Соединенных Штатов, которая может решать экспедиционные задачи на других континентах. Поэтому не нужно финансировать ни военное производство, ни армии, ни совместные армии. Сегодня это все переформатируется, и НАТО становится все более похожим на военный блок. Но с другой стороны, понятно, что во время войны он не готов к принятию соответствующих жестких решений”, — подчеркнул Подоляк.

Гарантии безопасности – прообраз нового Альянса

Михаил Подоляк назвал нынешние договоры о гарантиях безопасности прообразом нового альянса.

"Что такое гарантии безопасности с юридической и финансовой точки зрения? Это четко расписано на календарный срок – год, два, три – количество оружия с учетом военных способностей той или иной страны и инвестиции в эти виды оружия. И это ясно говорит о том, на что мы можем рассчитывать. Это также тесная интеграция Украины с вооруженными силами НАТО. То есть мы используем всю технику; идет обучение. Мы фактически уже имплементированы в систему натовского образца”, – отметил он.

Также представитель ОП отметил управленческую координацию между Генштабом ВСУ и объединенными штабами стран НАТО, обмен разведывательными данными и консультативные переговоры.

“Интеграция идет. Фактически она мощнее, чем все, что могли представить полтора года назад”, — подытожил Подоляк.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил страны НАТО в провоцировании нового уровня напряженности и подталкивании Украины к продолжению "бессмысленной войны".

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