Вступление Украины в НАТО: у блока есть год, чтобы определиться с решением – Times

Некоторые страны-члены опасаются, что вступление Украины в НАТО побуждает Путина к еще большей эскалации военных действий.

Обозреватель британской газеты Times Роджер Боес отмечает, что на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, Альянс должен запустить ускоренное принятие Украины в НАТО, а до того, как она станет его полноправным членом, направить туда экспедиционный корпус. На все это, по его мнению, у НАТО есть около года.

Об этом говорится в материале Times.

Роджер Боес отметил, что союзникам Украины следует ускорить принятие решений по ее вступлению в НАТО, ведь к власти в США может вернуться Дональд Трамп.

"Эта война в Европе ведется преимущественно с помощью техники, оружия и разведданных США, чьи самые активные союзники — ушедшая из ЕС Британия и Польша — один из лидеров команды новобранцев Евросоюза. Если это произойдет, Украина больше не сможет рассчитывать на нынешний большой объем западной военной помощи", — отмечает журналист.

По его мнению, на саммите лидерам НАТО следует отойти от бюрократических процедур, забыть дипломатические игры и запустить процесс ускоренного приема Украины в блок. Пример Финляндии показывает, что по нынешним процедурам прием даже страны, полностью отвечающей всем требованиям, может длиться около года.

Из трех возможных и широко обсуждаемых способов – ускоренное вооружение Украины, двусторонний договор с США и отправка в Украину международного контингента. Боес считает самым реалистичным и надежным последний.

"Остается вариант экспедиционных сил. Под британским или польским командованием, при поддержке США, эти силы, отправленные по инициативе НАТО, добавили бы Украине силы в промежутке между приглашением и приемом. Они должны быть достаточно мощными, чтобы служить средством сдерживания", – отметил журналист.

Напомним, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли считает, что Украина сможет вступить в НАТО без обычной волокиты, как это произошло со Швецией и Финляндией.

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