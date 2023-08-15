Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Вступление Украины в НАТО в обмен на территории: МИД высказал свою позицию

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
4024
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Вступление Украины в НАТО в обмен на территории: МИД высказал свою позицию

МИД Украины

МИД Украины осуждает предложения об обсуждении членства в НАТО в обмен на территориальные уступки России.

Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части наших территорий абсолютно неприемлемы.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя заявление главы секретариата генсека НАТО Столтенберга Стиана Йенсена.

Он подчеркнул, что сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России.

"Всегда исходили из того, что Альянс, как и Украина, территориями не торгуют. В интересах евроатлантической безопасности обсуждать пути ускорения победы Украины и обретения ею полноправного членства в НАТО", — говорит Николенко.

Представитель МИД добавил, что Украина и дальше настроена на дальнейшее плодотворное сотрудничество с секретариатом НАТО для достижения этих целей.

Напомним, что глава секретариата генсека НАТО Йенса Столтенберга Стиан Йенсен заявил, что Украина может вступить в Альянс в обмен на часть своих территорий.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
4024
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация