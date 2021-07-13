Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Вступление Украины в НАТО: во Франции советуют выполнять "домашнее задание" и не открывать нереалистическую перспективу

Вступление Украины в НАТО: во Франции советуют выполнять "домашнее задание" и не открывать нереалистическую перспективу

УНИАН

По словам французского дипломата, Украине нужно сосредоточиться на внутреннем процессе реформ.

Сейчас нет консенсуса среди членов о предоставлении ПДЧ Украине. Это не вопрос Франции или других стран. Это лишь вопрос консенсуса.

Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью ТСН.ua.

"Мы отдаем предпочтение и настаиваем на реализации того, что было решено в прошлом году, в частности, в рамках Расширенного партнерства (Украина получила этот статус в прошлом году — Авт.) между НАТО и Украиной", — отметил он.

По словам дипломата, для получения ПДЧ и членства в НАТО Украина должна выстроить консенсус.

"Сейчас консенсус, как я уже говорил, заключается в реализации того, что существует, о чем уже было заявлено, в частности, в заключительном коммюнике саммита НАТО в Брюсселе. Давайте выполнять домашнее задание и не открывать перспективу, которая пока не является реалистичной", — сказал де Понсен.

Таким образом, Украине нужно сосредоточиться на внутреннем процессе реформ.

НАТО готово помочь. Франция как член Альянса также помогает Украине укрепить свой потенциал, включая военный", — резюмировал посол.

Напомним:

Боевые учения по стандартам НАТО: в Украину прибыла делегация Альянса

Боевые учения по стандартам НАТО: в Украину прибыла делегация Альянса