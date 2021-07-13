Вступление Украины в НАТО: во Франции советуют выполнять "домашнее задание" и не открывать нереалистическую перспективу

Вступление Украины в НАТО: во Франции советуют выполнять "домашнее задание" и не открывать нереалистическую перспективу

По словам французского дипломата, Украине нужно сосредоточиться на внутреннем процессе реформ.

Сейчас нет консенсуса среди членов о предоставлении ПДЧ Украине. Это не вопрос Франции или других стран. Это лишь вопрос консенсуса.

Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью ТСН.ua.

"Мы отдаем предпочтение и настаиваем на реализации того, что было решено в прошлом году, в частности, в рамках Расширенного партнерства (Украина получила этот статус в прошлом году — Авт.) между НАТО и Украиной", — отметил он.

Также читайте Не реформы: Кулеба назвал главное препятствие на пути к ПДЧ в НАТО для Украины

По словам дипломата, для получения ПДЧ и членства в НАТО Украина должна выстроить консенсус.

"Сейчас консенсус, как я уже говорил, заключается в реализации того, что существует, о чем уже было заявлено, в частности, в заключительном коммюнике саммита НАТО в Брюсселе. Давайте выполнять домашнее задание и не открывать перспективу, которая пока не является реалистичной", — сказал де Понсен.

Таким образом, Украине нужно сосредоточиться на внутреннем процессе реформ.

"И НАТО готово помочь. Франция как член Альянса также помогает Украине укрепить свой потенциал, включая военный", — резюмировал посол.

Напомним:

Напомним, в НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ, а генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в вопрос вступления Украины в НАТО. Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вступит в НАТО раньше, чем станет членом Евросоюза.

через ПДЧ, а генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что вмешиваться в вопрос вступления Украины в НАТО. Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что раньше, чем станет членом Евросоюза. Как сообщалось, представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что членство Украины в НАТО будет "красной линией" для Москвы. Он обеспокоен разговорами о том, что однажды Киеву могут предоставить План действий по членству в Альянсе.

Боевые учения по стандартам НАТО: в Украину прибыла делегация Альянса

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку