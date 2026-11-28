Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Украина продолжает обсуждать с США и европейскими партнерами гарантии безопасности, однако вопрос членства в НАТО пока не стоит на повестке дня этих переговоров.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью BBC.

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По его словам, администрация Дональда Трампа осторожно относится к вопросу вступления Украины в Альянс, а четкого предложения от американского президента Киев пока не услышал.

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В то же время Зеленский подчеркнул, что членство в НАТО было бы важно не только для обороны Украины, но и для ее будущего восстановления и привлечения инвесторов.

«Конечно, это важно для нашего народа. Это сигнал для восстановления, для инвесторов. Это гарантии, реальные гарантии», — отметил президент.

Он добавил, что в настоящее время стороны обсуждают именно гарантии безопасности, а не вступление Украины в НАТО.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сразу несколько стран-членов Альянса тормозят вопрос вступления Украины в НАТО. Речь идет, в частности, о таких странах, как Германия, Словакия, Венгрия и США. Именно они, по его словам, сдерживают продвижение решения о членстве Украины.

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К слову, европейские чиновники стремятся создать или укрепить альтернативные структуры, чтобы не упустить возможность совместной обороны в случае распада НАТО.

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