Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полноценное членство в НАТО остается лучшей гарантией безопасности для Украины и Европы.

Об этом сообщил президент во время общения с журналистами.

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«Вопрос НАТО поднимался на „коалиции желающих“ не первый раз. И Франция, и другие союзники понимают, что самые понятные гарантии безопасности для Украины — это членство Украины в НАТО. И самое понятное усиление НАТО — взять Украину и иметь такую армию, как украинская, среди союзников. Безусловно, это устраивает обе стороны и Украину, и НАТО. Будем ли мы в НАТО или не будем, потому что все это зависит от того, когда и как закончится эта война», — сказал президент.



«Ну и, безусловно, если говорить с практической точки зрения, это более дешевая модель, потому что отдельная украинская армия без НАТО должна иметь не только миллионную армию, соответствующую авиацию, соответствующую артиллерию и соответствующее количество ракет, возможность защищать небо самостоятельно», — добавил он.

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Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сразу несколько стран-членов Альянса тормозят вопрос вступления Украины в НАТО. Речь идет, в частности, о таких странах, как Германия, Словакия, Венгрия и США. Именно они, по его словам, сдерживают продвижение решения о членстве Украины.

К слову, европейские чиновники стремятся создать или укрепить альтернативные структуры, чтобы не упустить возможность совместной обороны в случае распада НАТО.

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