Вступление в ЕС, ПВО и не только: итоги встречи Кулебы с новым министром иностранных дел Франции

Новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне утром 13 января прибыл в Киев и встретился с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Министры иностранных дел Украины и Франции поговорили об оборонной помощи и сотрудничестве, а также о вступлении Украины в ЕС и НАТО и привлечении РФ к ответственности.

Об этом стало известно из совместного брифинга Кулебы и Сежурне 13 января.

По словам главы украинского МИД, стороны обсудили "дальнейшие поставки систем и ракет для защиты украинского неба, а также поставки в Украину дронов". Также Париж и Киев затронули двустороннее оборонное сотрудничество.

"Сегодня мы договорились, что будем работать для создания максимально благоприятных условий для наших оборонных компаний, прежде всего, в юридической сфере для того, чтобы юридические, финансовые условия взаимодействия между ними были максимально благоприятными, и они смогли производить как можно больше оружия", — добавил Кулеба.

Еще одной темой переговоров стало вступление Украины в ЕС и НАТО. Украинский министр сказал, что с французским коллегой скоординировали позиции на саммите Альянса в Вашингтоне и дальнейшие шаги по началу переговоров о вступлении в Евросоюз.

"Мы договорились о том, что Франция будет поддерживать не просто интеграцию Украины в ЕС, а соблюдение конкретных сроков на этом пути", – подчеркнул он.

Среди других тем общения Кулебы и Сежурне были вопросы замороженных активов России и создания спецтрибунала относительно преступлений российской агрессии.

Напомним, министр иностранных дел Франции Сежурне прибыл в Киев 13 января. Это его первый официальный визит в Украину на этом посту.

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